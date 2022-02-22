Первая волна. Глава МИД Британии подписала санкции против России
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подписала первый пакет санкций против России за признание "ЛДНР". Санкции направлены на российских олигархов и банки, которые близки к Кремлю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.
"За российскую агрессию приходится жестоко расплачиваться. Сегодня я подписал первую волну санкций, направленных против олигархов и банков, близких к Кремлю. Мы будем продолжать усиливать санкции, если Россия откажется от деэскалации", - написала она.
Напомним, сегодня Британия объявила, что вводит санкции против пяти российских банков и друзей президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, Британия введет санкции против депутатов Госдумы и сенаторов Совета федерации РФ, которые голосовали за признание "ЛДНР".
Отметим, 21 февраля Путин официально признал "ЛНР" и "ДНР". Сегодня Госдума и Совфед России ратифицировали так называемые "договоры о дружбе" с ними.