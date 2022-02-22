Первая волна. Глава МИД Британии подписала санкции против России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подписала первый пакет санкций против России за признание "ЛДНР". Санкции направлены на российских олигархов и банки, которые близки к Кремлю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.