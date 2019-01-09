Фото: Андрей Шевченко (canada.mfa.gov.ua)

Канадские винтовки удерживают мировой рекорд по дальности прицельной стрельбы

Первая партия винтовок из Канады может поступить в Украину в 2019 году. Об этом заявил посол Украины Андрей Шевченко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью изданию "Укринформ".

По его словам, эти винтовки удерживают мировой рекорд по дальности прицельной стрельбы.

"Мы уже получили от канадского правительства разрешение на закупку очень качественных снайперских винтовок, которые сейчас удерживают мировой рекорд по дальности прицельной стрельбы. Я рассчитываю, что в этом году их первая партия будет доставлена ​​в Украину", - сказал посол.

Шевченко подчеркнул, что Украине следует искать различные формы сотрудничества в сегменте оружия с Канадой.

"Нам следует искать различные формы сотрудничества в сегменте оружия с Канадой. Мы смотрим на это, как на совместную инвестицию в безопасность и новые технологии, в чем Канада тоже заинтересована. Рынок оружия любит тишину, поэтому не могу сказать больше, но мне кажется, что у нас есть все шансы уже вскоре увидеть первые практические результаты сотрудничества ", - отметил он.

Как писало РБК-Украина ранее, в августе 2018 года канадская компания PGW Defense Technologies заявила, что готовится передать украинским военнослужащим снайперские винтовки на сумму 770 тыс. долларов.

Напомним, в феврале прошлого года компания по производству оружия из Канады Colt Canada заявила, что надеется заключить контракт на поставку украинским войскам новых штурмовых винтовок. Речь идет о более 100 тыс. единиц оружия.

Добавим, в июне сообщалось, что Канада готова передать Украине оружия почти 10 млн долларов.