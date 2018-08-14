Канадская компания передаст снайперские винтовки украинским военным

Компания PGW Defense Technologie передаст винтовок на сумму 770 тыс. долларов украинским военным

Канадская компания PGW Defense Technologies готовится передать украинским военнослужащим снайперские винтовки на сумму 770 тыс. долларов. Об этом рассказал владелец компании PGW Defense Technologies Росс Спагруд в интервью UATV.

Спагруд, в частности, подтвердил договор своей компании с Украиной относительно поставки дальнобойных снайперских винтовок.Соглашением предусмотрена поставка систем снайперской винтовки LRT-3, 0,50 калибра. Кроме того, после продажи оружия компания обеспечит обслуживание винтовок и обучение для военных.

"Я абсолютно уверен, что каждый украинец в Канаде поддерживает схожие инициативы по защите потребностей своей родины", - сказал Спагруд.

По его словам, оружие, скорее всего, поступит в Украину уже осенью этого года.

Напомним, как стало известно в феврале 2018 года, компания по производству оружия из Канады Colt Canada надеется заключить контракт на поставку украинским войскам новых штурмовых винтовок. Речь идет о более 100 тыс. единиц оружия.