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Перша партія гвинтівок з Канади може надійти в Україну у 2019

Новини » Політика    09.01.2019 - 15:08
Перша партія гвинтівок з Канади може надійти в Україну у 2019
Фото: Андрій Шевченко (canada.mfa.gov.ua)

Канадські гвинтівки утримують світовий рекорд із дальності прицільної стрільби

Перша партія гвинтівок з Канади може надійти в Україну у 2019 році. Про це заявив посол України Андрій Шевченко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю виданню "Укрінформ".

За його словами, ці гвинтівки утримують світовий рекорд із дальності прицільної стрільби.

"Ми вже отримали від канадського уряду дозвіл на закупівлю дуже якісних снайперських гвинтівок, що наразі утримують світовий рекорд із дальності прицільної стрільби. Я розраховую, що цього року їх перша партія буде доставлена в Україну", - сказав посол.

Шевченко підкреслив, що Україні слід шукати різні форми співпраці у сегменті зброї із Канадою.

"Нам слід шукати різні форми співпраці у сегменті зброї із Канадою. Ми дивимося на це, як на спільну інвестицію у безпеку та нові технології, у чому Канада теж зацікавлена. Ринок зброї любить тишу, тому не можу сказати більше, але мені здається, що у нас є всі шанси вже незабаром побачити перші практичні результати співпраці", - зазначив він.

Як писало РБК-Україна раніше, у серпні 2018 року канадська компанія PGW Defense Technologies заявила, що готується передати українським військовослужбовцям снайперські гвинтівки на суму 770 тис. доларів.

Нагадаємо, у лютому минулого року компанія з виробництва зброї з Канади Colt Canada заявила, що сподівається укласти контракт на поставку українським військам нових штурмових гвинтівок. Йдеться про понад 100 тис. одиниць зброї.

Додамо, у червні повідомлялося, що Канада готова передати Україні зброї на майже 10 млн доларів.

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