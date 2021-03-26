Первая партия китайской вакцины и обыски в офисах Медведчука: новости за 25 марта

В Украину прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, СБУ провела обыски в общественной организации Виктора Медведчука "Украинский выбор", президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел свою первую пресс-конференцию со дня вступления на должность. Подробнее о том, что произошло в четверг, 25 марта, - в материале РБК-Украина.

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

СБУ провела обыски в общественной организации Медведчука "Украинский выбор"

СБУ провела обыски в офисах Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - Право народа", лидером которой является Виктор Медведчук. До 2016 года организация была известна как "Украинский выбор".

В СБУ предполагают, что руководство "Украинского выбора - Право народа", которое находится в Киеве, продолжает координировать деятельность ее членов в АР Крым, несмотря на попытки публично отмежеваться от незаконных действий своих коллег на полуострове.

Вербовка наемников и лагерь под Киевом: что известно о ЧВК Семенченко

По данным правоохранительных органов, бывший народный депутат и экс-комбат батальона "Донбасс" Семен Семенченко создал частную военную компанию (ЧВК), в которую вербовал украинцев. Вербовка осуществлялась под прикрытием работы охранной фирмы. Об этом стало известно по итогам брифинга силовиков.

Частная военная компания Семенченко, по версии правоохранителей, насчитывала более 150 участников. Ее работу координировали 15 граждан Украины. В ходе массовых обысков изъяли тысячи патронов, гранатометы, противотанковые гранаты, пулемет, винтовки и так далее. Подробности – в материале РБК-Украина.

Украина может запросить экстрадицию Януковича

Офис генерального прокурора рассматривает возможность начала процедуры экстрадиции в Украину беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

25 марта Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о заочном аресте беглого президента Украины Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти. Таким образом, суд отклонил апелляцию адвокатов Януковича.

Глава "Нафтогаза" назвал цену на газ для бытовых клиентов на апрель

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" сохранит цену на газ для своих бытовых клиентов на апрель 2021 года. Тариф останется на уровне 6,86 гривен за кубометр. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Мы своим клиентам собираемся предложить на апрель такую же цену, какая была у них в марте. Таким образом мы заканчиваем отопительный сезон стабильной ценой", - сообщил Коболев. При этом он отказался называть годовой тариф, который компания намерена предложить для населения с 1 мая. По его словам, эта цена станет известна не позднее 25 апреля

Данилов: топливом с завода Марченко заправляют российские танки в ОРДЛО

Российские танки на оккупированном Донбассе заправляют топливом с нефтеперерабатывающего завода Оксаны Марченко - жены народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. С этим, в частности, и связаны санкции против нее. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, Марченко в России владеет нефтеперерабатывающим заводом, который находится за 14 километров от украинской границы.

Перерасчет пенсий: кто получит повышение с 1 апреля

Пенсионный фонд Украины с 1 апреля должен провести перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Пенсии будут пересчитаны для 2 млн человек.

Согласно закону, перерасчет работающим пенсионерам будет проведен тем, кому пенсия была назначена или пересчитана два года назад, то есть до 1 апреля 2019 года.

Про Путина не спросили. Второй срок, мигранты и Китай: о чем говорил Байден на пресс-конференции

Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел свою первую пресс-конференцию со дня вступления на должность. В зале присутствовали всего десять журналистов, которых отобрала Ассоциация корреспондентов Белого дома.

О чем говорил Байден - читайте в материале РБК-Украина

Япония заявила, что КНДР запустила баллистические ракеты

Министерство обороны Японии заявило в четверг, что Северная Корея, возможно, выпустила две баллистические ракеты. В то же время сообщается, что снаряд не упал на территорию Японии.

Известно, что снаряды, выпущенные с восточного побережья Северной Кореи вскоре после 7 часов утра, вероятно, упали за пределами территории Японии и ее исключительной экономической зоны.

В Мавритании захватили самолет и угрожали его подорвать

В Мавритании неизвестный захватил самолет и угрожал подорвать его, если ему не предоставят возможность улететь на нем. В результате аэропорт столицы временно закрывали.

На борту не было пассажиров. По данным местных СМИ, мужчина говорил по-английски и назвал себя гражданином США, у которого есть "проблемы с правительством Мавритании", и требовал предоставить ему возможность улететь на самолете и "компенсацию" от Мавритании. В результате гражданина задержали, пострадавших нет.

В Украине снова исчезло село: люди там вымерли

В Черниговской области полностью вымерло село Блешня. Последний житель населенного пункта скончался в марте 2021 года.

Ранее село Блешня входило в состав Орликовского сельсовета. С начала 1990-х годов из шести сел сельсовета остались без людей три. Примерно пять лет назад умер последний житель села Хандобоковка, а еще раньше с учета сняли село Городок.

В Украину идет резкое потепление: температура прыгнет за одни сутки на 12 градусов

Погода в Украине в пятницу, 26 марта, ожидается благоприятная и теплая в большинстве областей страны. Мокрым снегом зацепит только Крым и часть восточных областей. Синоптики сообщили о резком повышении температуры воздуха почти во всех областях.