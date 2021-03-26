Перша партія китайської вакцини та обшуки в офісах Медведчука: новини за 25 березня

В Україну прибула перша партія китайської вакцини від коронавируса CoronaVac, СБУ провела обшуки у громадській організації Віктора Медведчука "Український вибір", президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів свою першу прес-конференцію з дня вступу на посаду. Детальніше про те, що сталося в четвер, 25 березня, - в матеріалі РБК-Україна.

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

СБУ провела обшуки в громадській організації Медведчука "Український вибір"

СБУ провела обшуки в офісах Всеукраїнського громадського руху "Український вибір - Право народу", лідером якої є Віктор Медведчук. До 2016 року організація була відома як "Український вибір".

В СБУ вважають, що керівництво "Українського вибору - Право народу", яке знаходиться у Києві, продовжує координувати діяльність її членів в АР Крим, попри спроби публічно відмежуватися від незаконних дій своїх колег на півострові.

Вербування найманців і табір під Києвом: що відомо про ПВК Семенченка

За даними правоохоронних органів, колишній народний депутат і екс-комбат батальйону "Донбас" Семен Семенченко створив приватну військову компанію (ПВК), до якої вербував українців. Вербування здійснювалося під прикриттям роботи охоронної фірми. Про це стало відомо за підсумками брифінгу силовиків.

Приватна військова компанія Семенченка, за версією правоохоронців, налічувала понад 150 учасників. Її роботу координували 15 громадян України. У ході масових обшуків вилучили тисячі патронів, гранатомети, протитанкові гранати, кулемет, гвинтівки і так далі. Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Україна може запросити екстрадицію Януковича

Офіс генерального прокурора розглядає можливість початку процедури екстрадиції в Україну екс-президента-втікача України Віктора Януковича.

25 березня Київський апеляційний суд залишив у силі рішення про заочний арешт побіжного президента України Віктора Януковича по справі про захоплення державної влади. Таким чином, суд відхилив апеляцію адвокатів Януковича.

Глава "Нафтогазу" назвав ціну на газ для побутових клієнтів на квітень

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" збереже ціну на газ для своїх побутових клієнтів на квітень 2021 року. Тариф залишиться на рівні 6,86 гривень за кубометр. Про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Ми збираємося запропонувати своїм клієнтам на квітень таку ж ціну, яка була у них в березні. Таким чином ми закінчуємо опалювальний сезон стабільною ціною", - повідомив Коболєв. При цьому він відмовився називати річний тариф, який компанія має намір запропонувати для населення з 1 травня. За його словами, ця ціна стане відома не пізніше 25 квітня

Данілов: паливом з заводу Марченко заправляють російські танки в ОРДЛО

Російські танки на окупованому Донбасі заправляють паливом з нафтопереробного заводу Оксани Марченко, дружини народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука. З цим, зокрема, і пов'язані санкції проти неї. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

За його словами, Марченко в Росії володіє нафтопереробним заводом, який знаходиться за 14 кілометрів від українського кордону.

Перерахунок пенсій: хто отримає підвищення з 1 квітня

Пенсійний фонд України з 1 квітня повинен провести перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Пенсії будуть перераховані для 2 млн осіб.

Згідно з законом, перерахунок працюючим пенсіонерам буде проведений тим, кому пенсія була призначена, або вже перерахована два роки тому, тобто до 1 квітня 2019 року.

Про Путіна не запитали. Другий термін, мігранти і Китай: про що Байден говорив на прес-конференції

Президент Сполучених Штатів Джо Байден провів свою першу прес-конференцію з дня вступу на посаду. В залі були присутні всього десять журналістів, яких відібрала Асоціація кореспондентів Білого дому.

Про що говорив Байден - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Японія заявила, що КНДР запустила балістичні ракети

Міністерство оборони Японії заявило в четвер, що Північна Корея, можливо, випустила дві балістичні ракети. У той же час повідомляється, що снаряд не впав на територію Японії.

Відомо, що снаряди, випущені з східного узбережжя Північної Кореї незабаром після 7 годин ранку, ймовірно, впали за межами території Японії та її виключної економічної зони.

У Мавританії захопили літак і погрожували підірвати його

У Мавританії невідомий захопив літак і погрожував підірвати його, якщо йому не нададуть можливість полетіти на ньому. В результаті аеропорт столиці тимчасово закривали.

На борту не було пасажирів. За даними місцевих ЗМІ, чоловік говорив англійською і назвав себе громадянином США, у якого є "проблеми з урядом Мавританії", і вимагав надати йому можливість полетіти літаком і "компенсацію" від Мавританії. В результаті громадянина затримали, постраждалих немає.

В Україні знову зникло село: люди там вимерли

В Чернігівській області повністю вимерло село Блешня. Останній мешканець населеного пункту помер у березні 2021 року.

Раніше село Блешня входило до складу Орликовського сільради. З початку 1990-х років з шести сіл сільради залишилися без людей три. Приблизно п'ять років тому помер останній житель села Хандобоківка, а ще раніше з обліку зняли село Городок.

В Україну йде різке потепління: температура стрибне за одну добу на 12 градусів

Погода в Україні у п'ятницю, 26 березня, очікується сприятлива і тепла в більшості областей країни. Мокрим снігом зачепить тільки Крим і частину східних областей. Синоптики повідомили про різке підвищення температури повітря майже у всіх областях.