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Первая в ЕС. Австрия вводит обязательную вакцинацию от COVID

Автор: Валерия Полищук

В четверг, 20 января, парламент Австрии одобрил введение обязательной вакцинации от коронавируса. Таким образом, Австрия стала первой европейской страной, которая ввела обязательную прививку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local Austria.

Кампания по обязательной вакцинации в Австрии начнется с 1 февраля.

Подавляющее большинство депутатов от всех партий проголосовали за закон, причем лидеры оппозиционных социал-демократов (SPOe) и либеральной партии NEOS поддержали право-зеленую коалицию.

Единственная значительная оппозиция исходила от крайне правой Партии свободы (FPOe), которая привлекает избирателей, выступающих против вакцинации.

В Австрии около 75% граждан сделали по меньшей мере одну прививку от COVID. При этом 72% населения страны полностью вакцинированы от коронавируса.

Напомним, в Австрии запускают национальную лотерею с призами в размере 500 евро для вакцинированных людей.

Кроме того, в конце прошлого года Национальный совет по вакцинации Австрии из-за распространения штамма "Омикрон" предложил вводить четвертую дозу вакцины от коронавируса.

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Австриявакцинация от коронавируса