Приз в размере 500 евро: Австрия объявила о национальной лотерее для вакцинированных от COVID

Австрия вводит национальную лотерею с призами в размере 500 евро для вакцинированных людей. Такую идею воплощают для стимула населения сделать прививку от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Так, правительство Австрии объявило о проведении национальной лотереи вакцин, чтобы побудить тех, кто не хочет, сделать прививки.

"Что можно выиграть в прививочной лотерее? Ваучеры! Мы извлекли уроки из прошлого и увидели, что лотерея вакцинации - лучший способ создать такую ​​систему", - заявил канцлер Карл Нехаммер.

План, по-видимому, заключается в том, что люди, независимо от того, были ли они уже вакцинированы или нет, будут получать билет за каждую сделанную ими прививку - всего три билета для тех, кто получил повторную прививку.

По словам Нехаммера, каждый десятый билет получит подарочный ваучер на 500 евро. Однако он не уточнил, для чего предназначены ваучеры.

Примерно 72% населения Австрии полностью вакцинированы против COVID. Такой показатель является одним из самых низких в Западной Европе.

19 января число новых ежедневных заражений в стране достигло нового рекорда. Правительство хочет избежать еще одного общенационального карантина, поскольку страна вышла из четвертого карантина только в прошлом месяце.