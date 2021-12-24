ru ua
Пт, 24 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Австрии планируют вводить четвертую дозу вакцины: кого будут прививать

Новина українською →
Пятница 24 декабря 2021 14:55
В Австрии планируют вводить четвертую дозу вакцины: кого будут прививать Фото: в Австрии планируют вводить четвертую дозу вакцины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Национальный совет по вакцинации Австрии, на фоне стремительного распространения штамма "Омикрон", предложил начать вводить четвертую дозу. В первую очередь, планируют прививать медицинских работников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на U.S.News.

В то же время совет отметил, что сегодня нет достаточно научных доказательств, чтобы рекомендовать четвертую дозу вакцины широкой общественности.

"Учитывая неизбежную волну "Омикрон" четвертая вакцинация может быть предложена в зонах высокого риска (для персонала здравоохранения -ред.) и в системно критических зонах через шесть месяцев после третьей вакцинации", – отмечает пресс-служба совета.

Также рада отметила, что четвертую дозу можно прививать и "не по назначению" некоторым группам ключевых работников после медицинской консультации.

"До сих пор нет доказательств того, что эта дополнительная вакцинация может предотвратить инфекцию. Однако можно предположить, что серьезные заболевания можно предотвратить", - пишет пресс-служба совета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австралия Вакцинация Коронавирус
NEWS
В Киеве не будут штрафовать за проезд без билета: в чем причина
В Киеве не будут штрафовать за проезд без билета: в чем причина
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад