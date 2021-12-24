В Австрии планируют вводить четвертую дозу вакцины: кого будут прививать

Национальный совет по вакцинации Австрии, на фоне стремительного распространения штамма "Омикрон", предложил начать вводить четвертую дозу. В первую очередь, планируют прививать медицинских работников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на U.S.News .

В то же время совет отметил, что сегодня нет достаточно научных доказательств, чтобы рекомендовать четвертую дозу вакцины широкой общественности.

"Учитывая неизбежную волну "Омикрон" четвертая вакцинация может быть предложена в зонах высокого риска (для персонала здравоохранения -ред.) и в системно критических зонах через шесть месяцев после третьей вакцинации", – отмечает пресс-служба совета.

Также рада отметила, что четвертую дозу можно прививать и "не по назначению" некоторым группам ключевых работников после медицинской консультации.

"До сих пор нет доказательств того, что эта дополнительная вакцинация может предотвратить инфекцию. Однако можно предположить, что серьезные заболевания можно предотвратить", - пишет пресс-служба совета.