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Трамп планирует на следующей неделе закрыть "лазейки" для мигрантов на границе США

Новости » Политика    02.11.2018 - 12:43
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Сейчас законодательство позволяет мигрантам подавать заявки независимо от того, легально ли они прибыли в США или нет

Американский президент Дональд Трамп намерен на следующей неделе подписать распоряжение, согласно которому иностранцам, стремящимся получить убежище в Соединенных Штатах Америки, будут разрешать въезд в страну только через законные пункты пропуска на границе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Соответствующее заявление глава США сделал в четверг в Белом доме.

"Мигранты, желающие получить убежище, должны будут согласно распоряжению заявить о себе на пункте въезда", - сказал он.

Отметим, сейчас иммиграционное законодательство Штатов позволяет мигрантам, ищущим убежища, подавать заявки независимо от того, легально ли они прибыли в США или нет. Таким образом, мигранты, прибывающие в страну нелегально, лишатся автоматического права на пребывание в стране.

Кроме того, Трамп назвал существующую схему получения гражданства "насмешкой" над миграционными законами США и "лазейкой", которая поощряет нелегальную миграцию.

Напомним, президент США заявил, что не позволит караванам мигрантов прорвать границу Штатов и в очередной раз призвал беженцев возвращаться домой.

Как писало РБК-Украина ранее, Трамп заявил, что Штаты больше не будут тратить миллиарды долларов на незаконную миграцию.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМигранты
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