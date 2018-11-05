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Перша частина каравану мігрантів зайняла під табір стадіон в Мехіко

Новини » Суспільство    05.11.2018 - 11:49
Фото: мігранти в Мехіко (GettyImages)
Фото: мігранти в Мехіко (GettyImages)

До кордону США мігрантам залишилося пройти 805 кілометрів

У столицю Мексики - Мехіко - прибула перша частина каравану мігрантів, що прямують у Сполучені Штати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що більше тисячі мігрантів розмістилися на місцевому стадіоні ввечері в неділю, 4 листопада. Влада країни для підтримки подорожуючих забезпечила на стадіоні польові кухні та пункти надання медичної допомоги.

Мігрантам до найближчого пункту перетину кордону США залишається пройти близько 805 кілометрів. Також ще кілька тисяч осіб знаходяться південніше і продовжують свій шлях на північ, сподіваючись отримати притулок в США.

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто запропонував мігрантам допомогу в обмін на те, що вони залишаться і не будуть продовжувати шлях до кордону зі США. Тим, хто залишиться в південних мексиканських штатах Чьяпас і Оахака, обіцяють притулок чи дозвіл на постійне проживання. Також мігранти зможуть отримати медичну допомогу і відправити дітей в мексиканські школи.

На сьогодні в уряді Мексики розглядаються близько 2800 заявок на притулок. Також країна вже депортувала 1100 мігрантів з Центральної Америки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має намір підписати розпорядження, згідно з яким іноземцям, які прагнуть отримати притулок у Сполучених Штатах, будуть дозволяти в'їзд в країну тільки через законні пункти пропуску на кордоні.

Раніше Трамп заявив, що не дозволить караванам мігрантів прорвати кордон Штатів і в черговий раз закликав біженців повертатися додому.

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