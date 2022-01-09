Первая биатлонная медаль и дебют Миколенко за "Эвертон": главные события спорта недели

На этой неделе украинские биатлонисты добыли первую медаль нынешнего сезона Кубка мира, а Виталий Миколенко дебютировал за "Эвертон" в матче Кубка Англии по футболу. Кроме этого в мире тенниса разразился скандал с не допуском в Австралию на первый турнир "Большого шлема" сезона не вакцинированных теннисистов, среди которых, в частности, первая ракетка мира серб Новак Джокович.

"Бронза" в биатлоне

К пятому биатлонному этапу Кубка мира в Оберхофе, который к тому же был первым в 2022 году, Украина подходила не с лучшими результатами - ни одного подиума с самым высоким пятым местом в женской и мужской эстафетах. В индивидуальных гонках и вовсе ни разу украинцы не попадали в топ-10.

Однако после субботней одиночной смешанной эстафеты ситуация немного улучшилась. Сама по себе гонка является относительно новой и весьма специфической - меньшая дистанция круга и большое количество стрельб. В итоге Украину представляли Артем Тищенко и Дарья Блашко. Все начиналось не очень радужно - Тищенко на первом мужском этапе передал эстафету лишь восьмым. Блашко первый свой этап стала лучшей среди всех участниц и передала эстафету второй. Дальше украинцы немного потеряли, но смогли стабильно отработать, финишировав третьими.

Фото: Дарья Блашко и Артем Тищенко на пьедестале в Оберхофе (biathlonworld.com)

В остальных гонках результаты украинцев были далекими от наград. Но стоит отметить возвращение в первую команду Валентины Семеренко, которая в спринте стала 13-й и лучшей среди украинок.

Результаты украинцев в Оберхофе

Мужчины

Спринт

1. Александр Логинов (0+1) 27:00,8

2. Эмильен Жаклен (1+1) +6,5

3. Стурла Легрейд (1+0) +15,1

...

19. Богдан Цымбал (1+0) +1:04,8

26. Антон Дудченко (0+1) +1:17,5

44. Дмитрий Пидручный (3+1) +1:52,9

66. Артем Прима (2+2) +2:42,0

76. Тарас Лесюк (2+3) +3:04,8

Преследование

1. Кантен Фийон Майе (2+0+0+0) 36:48,3

2. Себастьян Самуэльссон (0+0+1+0) +9,9

3. Тарьей Бе (0+1+2+0) +15,6

...

23. Богдан Цымбал (0+0+1+0) +2:11,0

26. Антон Дудченко (0+1+0+1) +2:25,5

38. Дмитрий Пидручный (2+0+3+1) +3:29,8

Женщины

Спринт

1. Марте Олсбю Ройселанд (1+0) 23:30,1

2. Анна Сола (2+0) +7,1

2. Жюлья Симон (0+1) +7,1

...

13. Валентина Семеренко (0+0) +46,5

21. Юлия Джима (2+1) +1:13,6

31. Дарья Блашко (0+0) +1:23,0

85. Екатерина Бех (1+3) +3:33,7

87. Ольга Абрамова (1+3) +3:41,8

Преследование

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+1+1+0) 33:18,8

2. Ханна Эберг (0+1+0+1) +33,4

3. Динара Алимбекова (1+0+0+1) +42,7

...

22. Дарья Блашко (0+0+0+0) +2:59,7

33. Валя Семеренко (0+0+3+1) +4:03,1

36. Юлия Джима (3+0+2+1) +4:12,6

Смешанная эстафета

1. Норвегия (0+6) 1:28:51,4

2. Беларусь (0+5) +23,1

3. Франция (0+11) +2:01,3

4. Швеция (3+10) +2:08,4

5. Россия (0+9) +2:08,9

6. Германия (0+6) +2:10,7

...

10. Украина (0+12) +4:00,9

Одиночная смешанная эстафета

1. Россия (1+12) 41:37,1

2. Австрия (1+13) +41,5

3. Украина (0+12) +1:03,6

4. Беларусь (1+11) +1:15,2

5. Швеция (2+12) +1:23,6

6. Бельгия (0+13) +1:24,8

Удачный дебют Миколенко

В субботу, 8 января, Виталий Миколенко весьма успешно дебютировал за "Эвертон". Украинец вышел со старта в матче Кубка Англии против "Халла" и провел на поле все 120 минут. "Ириски" победили благодаря голу в экстратайме - 2:3. Хотя начиналось все для "Эвертона" и Миколенко в частности не лучшим образом. Уже на 15-й секунде украинец сфолил на левом фланге, а после подачи со штрафного "Халл" открыл счет - гол на счету Смита. Еще в первом тайме "ириски" смогли выйти вперед - забивали Грей и Гомеш. Но на 71-й минуте Лонгман счет сравнял и перевел игру в овертайм. Победу "синим" принес гол Таунсенда на 99-й минуте. У Миколенко в пассиве желтая карточка.

По результатам игры украинец заработал хорошую прессу и оценки авторитетных статистических ресурсов. Так, WhoScored оценил игру Миколенко на 7.7 балла - третья лучшая оценка в клубе после Гомеша (8.0) и Гордона (7.8).

А вот по данным SofaScore Миколенко и вовсе стал лучшим у "ирисок" - у него 7.4 балла.

После матча наставник "Эвертона" Рафаэль Бенитес был доволен игрой украинского защитника.

"Он не тренировался 15 дней, а теперь приехал сюда и отыграл напряженный матч в Кубке Англии. Приятно видеть его настрой. Я думаю, что он хорошо провел свою первую игру", - отметил наставник ливерпульцев.

Фото: Виталий Миколенко (третий слева) хорошо дебютировал за "Эвертон" (twitter.com/everton)

Вакцинный скандал

В Австралии с 17 по 30 января пройдет первый из четырех турниров "Большого шлема". И хотя до старта остается еще больше недели, но тема турнира уже является горячей для всего мира. Днями стало известно, что власти Австралии аннулировали визу первой ракетки мужского разряда серба Новака Джоковича. Причиной этого стало отсутствие вакцинации у серба. Хотя еще 1 января Министерство внутренних дел Австралии выдало Джоковичу документ, который подтверждал соответствие серба требованиям австралийского законодательства для въезда в страну без карантина - теннисист в середине декабря перенес коронавирус и 30 числа был признан таким, что выздоровел. Это дало право на отсрочку от вакцинации. Но во время въезда пограничники заявили, что серб не смог доказать это право.

В итоге Джокович был помещен в карантинный отель, где также содержится около 30 мигрантов. Сейчас адвокаты теннисиста уже подали апелляцию. Правда, юристы серба допустили ошибку в фамилии теннисиста, указав ее как "Джокавич". Сама апелляция будет рассмотрена 10 января. Но даже в случае, если суд восстановит визу сербу, МВД Австралии может ее аннулировать вновь.

Отметим, Джокович является действующим чемпионом Australian Open. Причем в его активе аж 9 этих титулов.

Фото: Новака Джоковича могут не допустить к выступлениям на Открытом чемпионате Австралии (twitter.com/DjokerNole)

Малиновский - лучший игрок "Аталанты" в декабре

Украинский полузащитник Руслан Малиновский был признан лучшим игроком "Аталанты" по итогам декабря. Голосование проходило на официальном сайте "Аталанты". В последний месяц 2021 года украинец провел в составе бергамцев четыре матча и отметился двумя голами - в ворота "Вилльяреала" в Лиге чемпионов и "Наполи" в Серии А.

Но обороты Малиновский сбавлять не намерен. В последнем матче "Аталанты" в Серии А против "Удинезе" украинец помог своему клубу разбить оппонентов на выезде 6:2, отметившись одним голом и результативной передачей.

В итоге его "Аталанта" продолжает борьбу за чемпионство. Сейчас бергамцы идут четвертыми с 41 баллом, отставая от лидера "Милана" на 7 очков. При этом у клуба из Бергамо есть матч в запасе.

Фото: Руслан Малиновский лучший игрок "Аталанты" в декабре (twitter.com/Atalanta_BC)