Австралия аннулировала визу теннисисту Джоковичу. Он будет выслан из страны
Австралийские власти аннулировали визу сербского теннисиста Новака Джоковича. Он прилетел в среду вечером в Мельбурн для участия в Australian Open.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.
По его данным, Австралийская пограничная служба аннулировала визу Джоковича. Спортсмену, по всей вероятности, придется в ближайшее время покинуть страну.
Игрок прибыл в Мельбурн в среду, где власти заметили ошибку в его заявке.
Джокович должен был сыграть в Открытом чемпионате Австралии после того, как его освободили от правил вакцинации.
"Ему сказали, что он будет депортирован, но его адвокаты заявили, что будут оспаривать это решение", - говорится в сообщении.
Звезду тенниса опрашивали в комнате в аэропорту Мельбурна в течение нескольких часов, выясняли его статус визы и освобождения от налогов.