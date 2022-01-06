ru ua
Чт, 06 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Австралия аннулировала визу теннисисту Джоковичу. Он будет выслан из страны

Новина українською →
Австралия, Четверг 06 января 2022 00:36
Австралия аннулировала визу теннисисту Джоковичу. Он будет выслан из страны Фото: Новак Джокович (twitter.com/atptour)
Автор: Артур Родивилов

Австралийские власти аннулировали визу сербского теннисиста Новака Джоковича. Он прилетел в среду вечером в Мельбурн для участия в Australian Open.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

По его данным, Австралийская пограничная служба аннулировала визу Джоковича. Спортсмену, по всей вероятности, придется в ближайшее время покинуть страну.

Игрок прибыл в Мельбурн в среду, где власти заметили ошибку в его заявке.

Джокович должен был сыграть в Открытом чемпионате Австралии после того, как его освободили от правил вакцинации.

"Ему сказали, что он будет депортирован, но его адвокаты заявили, что будут оспаривать это решение", - говорится в сообщении.

Звезду тенниса опрашивали в комнате в аэропорту Мельбурна в течение нескольких часов, выясняли его статус визы и освобождения от налогов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
NEWS
Казахстан накаляется. Баррикады, штурмы и полиция на стороне народа: падет ли власть
Казахстан накаляется. Баррикады, штурмы и полиция на стороне народа: падет ли власть
DAILY
Гражданские в засаде. Как киевская терроборона готовится встречать врага
Стас Козлюкдля РБК-Украина Гражданские в засаде. Как киевская терроборона готовится встречать врага