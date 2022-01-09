Перша біатлонна медаль і дебют Миколенка за "Евертон": головні події спорту тижня
Цього тижня українські біатлоністи здобули першу медаль нинішнього сезону Кубка світу, а Віталій Миколенко дебютував за "Евертон" у матчі Кубка Англії з футболу. Крім цього у світі тенісу вибухнув скандал з не допуском до Австралії на перший турнір "Великого шолома" сезону не вакцинованих тенісистів, серед яких, зокрема, перша ракетка світу серб Новак Джокович.
Детальніше про головні події спорту минулого тижня - в матеріалі РБК-Україна.
"Бронза" в біатлоні
До п'ятого біатлонного етапу Кубка світу в Оберхофі, який до того ж був першим у 2022 році, Україна підходила не з найкращими результатами - жодного подіуму з найвищим п'ятим місцем у жіночій та чоловічій естафетах. В індивідуальних гонках і зовсім жодного разу українці не потрапляли в топ-10.
Однак після суботньої одиночної змішаної естафети ситуація трохи покращилася. Сама по собі гонка є відносно новою і вельми специфічною - менша дистанція кола і велика кількість стрільб. У підсумку Україну представляли Артем Тищенко і Дарина Блашко. Все починалося не дуже райдужно - Тищенко на першому чоловічому етапі передав естафету лише восьмим. Блашко перший свій етап стала кращою серед усіх учасниць і передала естафету другий. Далі українці трохи втратили, але змогли стабільно відпрацювати, фінішувавши третіми.
Фото: Дар'я Блашко і Артем Тищенко на п'єдесталі в Оберхофі (biathlonworld.com)
В інших гонках результати українців були далекими від нагород. Але варто відзначити повернення в першу команду Валентини Семеренко, яка в спринті стала 13-ю і кращою серед українок.
Результати українців в Оберхофі
Чоловік
Спринт
1. Олександр Логінов (0+1) 27: 00,8
2. Емільєн Жаклен (1+1) + 6,5
3. Стурла Легрейд (1+0) +15,1
...
19. Богдан Цимбал (1+0) +1: 04,8
26. Антон Дудченко (0+1) +1:17,5
44. Дмитро Підручний (3+1) +1:52,9
66. Артем Прима (2+2) +2:42,0
76. Тарас Лесюк (2+3) +3: 04,8
Переслідування
1. Кантен Фійон Майє (2+0+0+0) 36:48,3
2. Себастьян Самуельссон (0+0+1+0) +9,9
3. Тар'єй Бе (0+1+2+0) +15,6
...
23. Богдан Цимбал (0+0+1+0) +2:11,0
26. Антон Дудченко (0+1+0+1) +2:25,5
38. Дмитро Підручний (2+0+3+1) +3:29,8
Жінка
Спринт
1. Марті Олсбю Ройселанд (1+0) 23:30,1
2. Анна Сола (2+0) + 7,1
2. Жюлья Симон (0+1) +7,1
...
13. Валентина Семеренко (0+0) + 46,5
21. Юлія Джима (2+1) +1: 13,6
31. Дар'я Блашко (0+0) +1:23,0
85. Катерина Бех (1+3) +3: 33,7
87. Ольга Абрамова (1+3) +3: 41,8
Переслідування
1. Марте Олсбю Ройселанд (0+1+1+0) 33:18,8
2. Ханна Эберг (0+1+0+1) +33,4
3. Динара Алимбекова (1+0+0+1) +42,7
...
22. Дар'я Блашко (0+0+0+0) +2:59,7
33. Валя Семеренко (0+0+3+1) +4:03,1
36. Юлія Джима (3+0+2+1) +4:12,6
Змішана естафета
1. Норвегія (0+6) 1:28:51,4
2. Білорусь (0+5) +23,1
3. Франція (0+11) +2: 01,3
4. Швеція (3+10) +2: 08,4
5. Росія (0+9) +2: 08,9
6. Німеччина (0+6) +2:10,7
...
10. Україна (0+12) + 4:00,9
Одиночна змішана естафета
1. Росія (1+12) 41:37,1
2. Австрія (1+13) + 41,5
3. Україна (0+12) +1:03,6
4. Білорусь (1+11) +1:15,2
5. Швеція (2+12) +1: 23,6
6. Бельгія (0+13) +1:24,8
Вдалий дебют Миколенка
У суботу, 8 січня, Віталій Миколенко вельми успішно дебютував за"Евертон". Українець вийшов зі старту в матчі Кубка Англії проти "Халла" і провів на полі всі 120 хвилин. "Іриски" перемогли завдяки голу в екстратаймі - 2:3. Хоча починалося все для" Евертона " і Миколенка зокрема не кращим чином. Вже на 15 - й секунді українець сфолив на лівому фланзі, а після подачі зі штрафного "Халл" відкрив рахунок-гол на рахунку Сміта. Ще в першому таймі "іриски" змогли вийти вперед - забивали Грей і Гомеш. Але на 71-й хвилині Лонгман рахунок зрівняв і перевів гру в овертайм. Перемогу "синім" приніс гол Таунсенда на 99-й хвилині. У Миколенка в пасиві жовта картка.
За результатами гри українець заробив хорошу пресу і оцінки авторитетних статистичних ресурсів. Так, WhoScored оцінив гру Миколенко на 7.7 бала - третя Найкраща оцінка в клубі після Гомеша (8.0) і Гордона (7.8).
А ось за даними SofaScore Миколенко І зовсім став кращим у "ірисок" - у нього 7.4 бали.
Після матчу наставник "Евертона" Рафаель Бенітес був задоволений грою українського захисника.
"Він не тренувався 15 днів, а тепер приїхав сюди і відіграв напружений матч у Кубку Англії. Приємно бачити його настрій. Я думаю, що він добре провів свою першу гру", - зазначив наставник ліверпульців.
Фото: Віталій Миколенко (третій зліва) добре дебютував за "Евертон" (twitter.com/everton)
Вакцинний скандал
В Австралії з 17 по 30 січня пройде перший з чотирьох турнірів "Великого шолома". І хоча до старту залишається ще більше ніж тиждень, але тема турніру вже є гарячою для всього світу. Днями стало відомо, що влада Австралії анулювали візу першої ракетки чоловічого розряду серба Новака Джоковича. Причиною цього стала відсутність вакцинації у серба. Хоча ще 1 січня Міністерство внутрішніх справ Австралії видало Джоковичу документ, який підтверджував відповідність серба вимогам австралійського законодавства для в'їзду в країну без карантину - тенісист в середині грудня переніс коронавірус і 30 числа був визнаний таким, що одужав. Це дало право на відстрочку від вакцинації. Але під час в'їзду прикордонники заявили, що серб не зміг довести це право.
У підсумку Джокович був поміщений в карантинний готель, де також утримується близько 30 мігрантів. Зараз адвокати тенісиста вже подали апеляцію. Правда, юристи серба допустили помилку в прізвищі тенісиста, вказавши її як "Джокавич". Сама апеляція буде розглянута 10 січня. Але навіть у разі, якщо суд відновить візу сербу, МВС Австралії може її анулювати знову.
Зазначимо, Джокович є чинним чемпіоном Australian Open. Причому в його активі аж 9 цих титулів.
Фото: Новака Джоковича можуть не допустити до виступів на Відкритому чемпіонаті Австралії (twitter.com/DjokerNole)
Малиновський-найкращий гравець "Аталанти" у грудні
Український півзахисник Руслан Малиновський був визнаний кращим гравцем "Аталанти" за підсумками грудня. Голосування проходило на офіційному сайті "Аталанти". В останній місяць 2021 року українець провів у складі бергамців чотири матчі і відзначився двома голами - у ворота "Вілльяреала" в Лізі чемпіонів і "Наполі" в Серії А.
Але обороти Малиновський зменшувати не має наміру. В останньому матчі " Аталанти "в Серії А проти" Удінезе " українець допоміг своєму клубу розбити опонентів на виїзді 6:2, відзначившись одним голом і результативною передачею.
У підсумку його "Аталанта" продовжує боротьбу за чемпіонство. Зараз бергамці йдуть четвертими з 41 балом, відстаючи від лідера "Мілана" на 7 очок. При цьому у клубу з Бергамо є матч в запасі.
Фото: Руслан Малиновський кращий гравець "Аталанти" в грудні (twitter.com/Atalanta_BC)
Player of the Month in azione #AtalantaPOTM in action #Malinovskyi #GoAtalantaGo pic.twitter.com/Cgx3TYzuZr— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 7, 2022