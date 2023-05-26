В Перу вилучили 58 кілограмів кокаїну запакованого в пакети з нацистською символікою

Правоохоронні органи Перу по боротьбі з наркотиками оголосили про конфіскацію 58 кілограмів кокаїну. Його збиралися відправити з порту на півночі країни до Бельгії.

Вантаж було виявлено в портовому терміналі Пайта, невеликого містечка поблизу Еквадора. Зазначається, що білий порошок розклали приблизно в півсотні пакетів із написом "Гітлер" та символікою нацистів зверху.

Це перший випадок в історії Перу, коли поліція по боротьбі з наркотиками заявила про вилучення партії кокаїну з символікою нацистської Німеччини.

Зазначається, що Перу входить до трійки найбільших виробників кокаїну у світі разом із Болівією та Колумбією.