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В Іспанії виявили кокаїн на 114 млн доларів на судні для перевезення худоби

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Субота 28 січня 2023 21:51
В Іспанії виявили кокаїн на 114 млн доларів на судні для перевезення худоби Ілюстративне фото: в Іспанії виявили кокаїн на 114 млн доларів на судні для перевезення худоби (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Іспанська поліція вилучила 4,5 тонни кокаїну біля Канарських островів. Наркотики вартістю 114 млн. доларів транспортували на судні для перевезення худоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Іспанії.

Як зазначають правоохоронці, наркотики виявили на початку тижня. До цього судно зупинялося в портах понад десяти країн. Судно для перевезення худоби було використане невипадково - так поліції складніше відстежити незаконний вантаж.

"Міжнародні організації переосмислюють себе, щоб транспортувати наркотики з Латинської Америки до Європи, використовуючи худобу, щоб ускладнити контроль та локалізацію", - йдеться у повідомленні поліції.

В результаті рейду було заарештовано 28 членів екіпажу лайнера Orion V під прапором Того, який прямував з Колумбії під час операції іспанської влади, Управління боротьби з наркотиками США та поліції Того. Десятки ящиків із кокаїном вивантажили у Лас-Пальмасі на острові Гран-Канарія.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Єгипетський суд засудив 29-річну українку Людмилу Балакіну до довічного ув'язнення та штрафу за спробу ввезення наркотиків.

Також ми писали, що у Києві у злочинного угруповання вилучили кокаїн вартістю 4 мільйони гривень.

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