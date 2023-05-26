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В Перу изъяли 58 килограммов кокаина, упакованного в пакеты с нацистской символикой

Фото: полиция Перу изъяла 58 кг кокаина в пакетах с нацистской символикой (twitter/PolicíaNacionaldelPerú)
Автор: Максим Шушко

Странный груз был найден в контейнере на корабле под флагом Либерии в маленьком городке возле Эквадора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Правоохранительные органы Перу по борьбе с наркотиками объявили о конфискации 58 кг кокаина. Его собирались отправить из порта на севере страны в Бельгию.

Груз был обнаружен в портовом терминале Пайта, небольшого городка вблизи Эквадора. Отмечается, что белый порошок разложили в около полусотни пакетов с надписью "Гитлер" и символикой нацистов сверху.

Это первый случай в истории Перу, когда полиция по борьбе с наркотиками заявила об изъятии партии кокаина с символикой нацистской Германии.

Отмечается, что Перу входит в тройку крупнейших производителей кокаина в мире вместе с Боливией и Колумбией.

Ранее мы сообщали, что полиция Италии изъяла почти 2 тонны наркотиков, замеченных в Средиземном море. В водонепроницаемых пакетах плавало кокаина на 440 млн долларов.

Также, в Испании на судне для перевозки скота обнаружили кокаин на 114 млн долларов.

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