У Перу відбулися багатотисячні марші з вимогою відставки президента

Тисячі людей вийшли на вулиці перуанської столиці Ліми, щоб вимагати відставки президента Педро Кастільйо, лівого лідера, уряд якого перебуває під слідством за звинуваченням у корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Кастільо назвав протестувальників реакціонерами та ворогами народу.

Поліція в касках та пластикових щитах застосувала кілька балончиків зі сльозогінним газом, намагаючись розігнати натовп. Повідомлень про травми не надходило.

Кастільо, який обійняв посаду в липні минулого року, вже пережив дві спроби імпічменту. Законодавці від опозиції вимагають нового судового процесу проти президента, хоча Конгрес визнав, що він не набере достатньої кількості голосів.

#Lima #Peru - Thousands gathered for protest at Avenida Abancay і бронювання Historic Centre, з вареннями, що виходять з національних поліцейських офіцерів deploy tear gas (AmericanTV) pic.twitter.com/1wlbW - CyclistAnons (@CyclistAnons) November 6, 2022

Раніше у Будапешті відбулися масові протести проти уряду Віктора Орбана. У 66-ті роковини Угорської революції, тисячі угорців, серед яких вчителі та учні, вимагали підвищення заробітної плати педагогам та боротьби з інфляцією, що знецінює доходи населення.

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