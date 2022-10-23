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У Будапешті пройшли масові протести проти уряду Орбану

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Угорщина, Неділя 23 жовтня 2022 22:28
У Будапешті пройшли масові протести проти уряду Орбану Фото: у Будапешті відбулися масові протести проти уряду Орбана (twitter.com/viktoriaserdult)
Автор: Наталія Гурковська

У центрі Будапешта в неділю, 23 жовтня, відбулася багатотисячна протестна хода. В 66-ту річницю Угорської революції, тисячі угорців, серед яких вчителі та учні, вимагали підвищення заробітної плати освітянам і боротьби з інфляцією, яка знецінює доходи населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Проходячи мостом через Дунай, протестувальники тримали транспаранти з написом "Орбан, заблукайся" і "Немає вчителів, немає майбутнього" через кілька годин після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зберегти економічну стабільність і підтримувати обмеження на рахунки за електроенергію навіть у домашніх умовах, у міру того, як ЄС сповзає до "економічної кризи".

"У 1956 році ми дізналися, що у важкі часи потрібна єдність… ми збережемо економічну стабільність, у всіх буде робота, ми зможемо відстояти схему обмеження рахунків за електроенергію, і сім'ї не залишаться самі", - сказав він.

Під час протестів учасники заявили, що уряд Орбана підвів вчителів, призначивши їм мізерну зарплату, а інфляція, яка у вересні перевищила 20% і продовжує зростати, стає нестерпною.

"Я тут... для моїх дітей мають бути зміни, - сказав угорський листоноша, який вперше приєднався до протестів. - Ця нестримна інфляція... ми взагалі більше не можемо збирати, просто не можемо зводити кінці з кінцями, тому що ціни зростають".

Нагадаємо, що Угорщину можуть позбавити виплат від ЄС через порушення верховенства права, зокрема, корупції в уряді Орбана.

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