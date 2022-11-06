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В Перу прошли многотысячные марши с требованием отставки президента

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Перу, Воскресенье 06 ноября 2022 07:03
В Перу прошли многотысячные марши с требованием отставки президента Фото: в Перу прошли многотысячные марши с требованием отставки президента (twitter.com/ComentarioUdeC)
Автор: Артур Родивилов

Тысячи людей вышли на улицы перуанской столицы Лимы, чтобы потребовать отставки президента Педро Кастильо, левого лидера, правительство которого находится под следствием по обвинению в коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кастильо назвал протестующих реакционерами и врагами народа.

Полиция в касках и пластиковых щитах применила несколько баллончиков со слезоточивым газом, пытаясь разогнать толпу. Сообщений о травмах не поступало.

Кастильо, вступивший в должность в июле прошлого года, уже пережил две попытки импичмента. Законодатели от оппозиции добиваются нового судебного процесса против президента, хотя Конгресс признал, что он не наберет достаточного количества голосов.

Ранее в Будапеште прошли массовые протесты против правительства Виктора Орбана. В 66-ю годовщину Венгерской революции, тысячи венгров, среди которых учителя и ученики, требовали повышения заработной платы педагогам и борьбы с инфляцией, обесценивающей доходы населения.

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