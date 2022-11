В Перу прошли многотысячные марши с требованием отставки президента

Кастильо назвал протестующих реакционерами и врагами народа.

Полиция в касках и пластиковых щитах применила несколько баллончиков со слезоточивым газом, пытаясь разогнать толпу. Сообщений о травмах не поступало.

Кастильо, вступивший в должность в июле прошлого года, уже пережил две попытки импичмента. Законодатели от оппозиции добиваются нового судебного процесса против президента, хотя Конгресс признал, что он не наберет достаточного количества голосов.

#Lima #Peru- Thousands gathered for protest at Avenida Abancay and the surrounding Historic Centre, with clashes occurring as National Police officers deploy tear gas (AmericanTV) pic.twitter.com/1wlbWqYZfK