В Перу упал в пропасть автобус с юношеской футбольной командой, есть погибшие

Фото: автобус упал в пропасть (youtube.comMarkaTv Perú)

По предварительным данным, погибло не менее 6 подростков в возрасте 13-14 лет и водитель автобуса

В Перу упал в пропасть автобус юношеской футбольной команды, в результате чего погибли семь человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на газету Peru21.

Указано, что юношеская команда направлялась в город Чачапояс для участия в матче. Указано, что погибли шесть подростков в возрасте 13-14 лет и водитель автобуса.

Вместе с тем, по данным CanalN, погибли семь подростков. Телеканал также сообщает, что в автобусе в общей сложности находились 35 человек, пострадали 12 человек, большинство из них несовершеннолетние.

CanalN также информирует, что инцидент произошел на дороге из Родригес де Мендоса в Чачапояс, которая находится в критическом состоянии и не обслуживается.

Кроме того, сообщается, что двоих пострадавших, которые были серьезно травмированы, планируют доставить в столицу Перу город Лима.

Напомним, в конце сентября в Перу, неподалеку от города Куско, пассажирский автобус упал в пропасть глубиной 300 метров, в результате погибли 23 человека. Отмечалось, что тела 21 человека нашли в пропасти, а еще двое пассажиров скончались в больнице.

Так, автобус столкнулся с другим автомобилем, после чего упал в пропасть глубиной около 300 метров.

Как писало РБК-Украина ранее, в августе в Перу пассажирский автобус сорвался с дороги и упал в овраг с высоты 100 метров, в результате этого погибли 15 человек. Отмечалось также, что в результате инцидента пострадали 25 человек.