У Перу впав у прірву автобус з юнацькою футбольною командою, є загиблі

Фото: автобус впав у прірву (youtube.comMarkaTv Perú)

За попередніми даними, загинуло не менше 6 підлітків у віці 13-14 років і водій автобуса

У Перу впав у прірву автобус юнацької футбольної команди, в результаті чого загинули семеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на газету Peru21.

Зазначено, що юнацька команда прямувала в місто Чачапояс для участі в матчі. Зазначено, що загинули шість підлітків у віці 13-14 років і водій автобуса.

Разом з тим, за даними CanalN, загинули сім підлітків. Телеканал також повідомляє, що в автобусі в цілому перебували 35 осіб, постраждали 12 осіб, більшість із них неповнолітні.

CanalN також інформує, що інцидент стався на дорозі з Родрігес де Мендоса у Чачапояс, яка знаходиться у критичному стані і не обслуговується.

Крім того, повідомляється, що двох постраждалих, які були серйозно травмовані, планують доставити до столиці Перу місто Ліма.

Нагадаємо, в кінці вересня у Перу, неподалік від міста Куско, пасажирський автобус впав у прірву глибиною 300 метрів, у результаті загинули 23 людини. Зазначалося, що тіла 21 людини знайшли в прірві, а ще двоє пасажирів померли в лікарні.

Так, автобус зіткнувся з іншим автомобілем, після чого впав у прірву глибиною близько 300 метрів.

Як писало РБК-Україна раніше, у серпні в Перу пасажирський автобус зірвався з дороги і впав у яр з висоти 100 метрів, в результаті цього загинули 15 осіб. Зазначалося також, що в результаті інциденту постраждали 25 осіб.