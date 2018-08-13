В Перу автобус упал в пропасть, погибли 15 человек

Еще 25 человек получили травмы

В Перу пассажирский автобус сорвался с дороги и упал в овраг с высоты 100 метров, в результате чего погибли 15 человек. Об этом сообщает Хіnһuа.

Как сообщается, авария произошла в перуанском департаменте Анкаш, автобус сорвался с дороги и упал в овраг с высоты 100 метров.

Фото: авария с пассажирским автобусом в Перу

Кроме того, отмечается, что в результате инцидента также пострадали 25 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Перу в регионе Уануко пассажирский автобус сорвался в пропасть, не менее 9 человек, в том числе водитель, погибли, 47 пострадали.

Автобус, перевозивший около 60 пассажиров, упал с высоты 150 метров на дороге между городами Пукальпа и Уануко, он вылетел с дороги и катился по склону, остановившись только благодаря тому, что уперся в деревья.

Ранее, 10 августа в штате Ривер на юге Нигерии автобус столкнулся с погрузчиком, в результате чего погибло 13 человек.

Также сообщалось о ДТП с экскурсионным трактором в Германии. Экскурсионный трактор перевозил туристов по кукурузному полю, но во время крутого поворота водитель не смог справиться с управлением, от чего прицеп перевернулся.

В результате инцидента пострадали по меньшей мере 27 человек. Почти половина пострадавших - дети. Шестеро из них получили тяжелые травмы.