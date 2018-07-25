В Перу в результате взрывов в клинике пострадали 20 человек

Полиция установила, что взрывы были преднамеренными

В Перу в одной из клиник столицы Лимы практически одновременно произошло два взрыва, в результате которых пострадали по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает местное издание LaTercera.

Взрывы прогремели с разницей в несколько минут в клинике имени Рикардо Пальмы, расположенной в деловом районе Сан-Исидро.

Первый взрыв произошел в лаборатории клиники, второй - на парковке. Первоначально предполагалось, что один из взрывов произошел из-за утечки газа, однако позже полиция установила, что взрывы были преднамеренными.

Пока известно о 20 пострадавших, двое из которых находятся в критическом состоянии.

Представитель полиции Лимы Гастон Родригес рассказал, что на месте взрывов были обнаружены фрагменты рюкзаков, в которых могли находиться взрывчатые вещества.

Также в полиции предположили, что причиной взрывов могли стать угрозы в чей-то адрес или вымогательство, однако официальной версии пока не выдвинули. Кроме того, в полиции отметили, что причастные к взрывам могут находиться среди пострадавших.

Напомним, в результате падения автобуса в пропасть в Перу погибли около семи человек и еще 23 пострадали.