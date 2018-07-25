У Перу в результаті вибухів у клініці постраждали 20 осіб

Поліція встановила, що вибухи були навмисними

У Перу в одній із клінік столиці Ліми практично одночасно сталося два вибухи, в результаті яких постраждали щонайменше 20 осіб. Про це повідомляє місцеве видання LaTercera.

Вибухи сталися з різницею в кілька хвилин у клініці імені Рікардо Пальми, розташованій в діловому районі Сан-Ісідро.

Перший вибух стався в лабораторії клініки, другий - на парковці. Спочатку вважалося, що один із вибухів стався через витік газу, проте пізніше поліція встановила, що вибухи були навмисними.

Наразі відомо про 20 постраждалих, двоє з яких перебувають у критичному стані.

Представник поліції Ліми Гастон Родрігес розповів, що на місці вибухів були виявлені фрагменти рюкзаків, в яких могли бути вибухові речовини.

Також у поліції припустили, що причиною вибухів могли стати загрози на чиюсь адресу або здирництво, проте офіційної версії поки не висунули. Крім того, в поліції зазначили, що причетні до вибухів можуть бути серед потерпілих.

Нагадаємо, в результаті падіння автобуса в прірву в Перу загинули близько семи осіб і ще 23 постраждали.