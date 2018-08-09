В Перу в результате отравления инсектицидами на поминках погибли 9 человек

В медицинские учреждения с жалобами на пищевое отравление обратились по меньшей мере 52 человека

В перуанском регионе Аякучо в результате отравления инсектицидами на поминках умерли девять человек, в том числе дети, возраст погибших от 12 до 78 лет. Об этом сообщает CNN.

В медицинские учреждения с жалобами на пищевое отравление обратились по меньшей мере 52 человека, четыре находятся в очень тяжелом состоянии, еще 21 - в критическом.

Среди пострадавших - 2-летний ребенок и беременная женщина, которым врачи дают положительные прогнозы на излечение.

Предварительные исследования, проведенные Минздравом Перу, показали, что в продукты питания попали инсектициды - химические препараты для уничтожения вредных насекомых.

Агентство гражданской обороны Перу заявило, что ряд пациентов были перевезены из южной части Андского региона в столицу Лимы.

Напомним, 1 августа в Перу два туристических поезда столкнулись около Мачу-Пикчу, в результате чего пострадало 13 человек.