У Перу в результаті отруєння інсектицидами на поминках загинули 9 осіб

У медичні установи зі скаргами на харчове отруєння звернулися щонайменше 52 людини

У перуанському регіоні Аякучо в результаті отруєння інсектицидами на поминках померли дев'ять осіб, у тому числі діти, вік загиблих від 12 до 78 років. Про це повідомляє CNN.

У медичні установи зі скаргами на харчове отруєння звернулися щонайменше 52 людини, чотири перебувають у дуже важкому стані, ще 21 - у критичному.

Серед постраждалих - 2-річна дитина та вагітна жінка, яким лікарі дають позитивні прогнози на одужання.

Попередні дослідження, проведені Міністерством охорони здоров'я Перу, показали, що в продукти харчування потрапили інсектициди - хімічні препарати для знищення шкідливих комах.

Агентство цивільної оборони Перу заявило, що кілька пацієнтів були перевезені з південної частини Андського регіону до столиці Ліми.

Нагадаємо, 1 серпня в Перу два туристичні потяги зіткнулися близько Мачу-Пікчу, в результаті чого постраждало 13 осіб.