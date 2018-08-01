В Перу столкнулось два поезда

В результате столкновения двух туристических поездов в окрестностях Мачу-Пикчу пострадало 13 человек

В Перу два туристических поезда столкнулись около Мачу-Пикчу, в результате чего пострадало 13 человек. Об этом сообщает Comercio.

Авария произошла между древним городом Мачу-Пикчу и населенным пунктом Оллантайтамбо на 89-90 км железной дороги.

Оба поезда компаний Peru Rail и Inca Rail направлялись из Куско в Мачу-Пикчу. Дорога заблокирована до восстановления безопасности перевозок.

Компания IcaRail сообщает, что все пассажири, кроме одной женщины из Чили, продолжают свою путешествие.

В полиции отметили, что большинство пострадавших являются туристами.

Напомним, под Киевом поезд почти километр тащил автомобиль. Между селами Триполье и Мироновка поезд "Киев-Бердянск" №226 столкнулся с легковым авто и почти километр тащил его по рельсам, погибло 2 человека.