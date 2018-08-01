В Перу столкнулось два поезда

Новости Происшествия 01.08.2018 - 05:09
Иллюстративное фото (Pixabey)
Иллюстративное фото (Pixabey)

В результате столкновения двух туристических поездов в окрестностях Мачу-Пикчу пострадало 13 человек

В Перу два туристических поезда столкнулись около Мачу-Пикчу, в результате чего пострадало 13 человек. Об этом сообщает Comercio

Авария произошла между древним городом Мачу-Пикчу и населенным пунктом Оллантайтамбо  на 89-90 км железной дороги. 

Оба поезда компаний Peru Rail и Inca Rail направлялись из Куско в Мачу-Пикчу. Дорога заблокирована до восстановления безопасности перевозок. 

Компания IcaRail сообщает, что все пассажири, кроме одной женщины из Чили, продолжают свою путешествие. 

В полиции отметили, что большинство пострадавших являются туристами. 

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Теги:  поезд,  Перу,  столкновение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС