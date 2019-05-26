В Перу произошло мощное землетрясение

На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8 баллов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Как отмечается, угрозы цунами для региона пока объявлено не было.



Подземные толчки, как указывается в сообщении USGS, зафиксировали в 7:41 по времени UTC (10:41 - киевское время). Эпицентр землетрясения располагался в 80 км к юго-востоку от района Лагунас, примерно в 190 км к востоку от города Мойобамба. Очаг залегал на глубине 115 км.



Остальных деталей о случившемся в геологической службе пока не сообщают. Информации о пострадавших или разрушениях в результате происшествия пока также нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 14 мая у берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,5. Сообщалось об угрозе возникновения цунами. Эпицентр подземных толчков находился в 45 км к северо-востоку от города Кокопо. Подземные толчки залегали на глубине 10 км.

Кроме того, в ночь на 25 мая на индонезийском острове Бали произошло извержение вулкана Агунг. Извержение длилось около пяти минут. Поток лавы распространился на расстояние около 3 км от кратера вулкана. Девять поселений, расположенные рядом с вулканом, были покрыты вулканическим пеплом.