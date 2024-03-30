У Перу поліція прийшла з обшуком до будинку президента через Rolex
Поліція Перу провела обшук у будинку президента Діни Болуарте, шукаючи нібито незадекларовані дорогі годинники. Рейд правоохоронців пов'язаний з розслідуванням справи про корупцію, що отримала назву "Rolexgate".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Урядові агенти проводили операцію в резиденції Болуарте в столиці Перу Лімі.
Також були оприлюднені кадри рейду поліції, а саму операцію транслювало місцеве телебачення.
Peruvian government agents have raided the home of the country's President, Dina Boluarte, in Lima over undeclared Rolex watches.— Sky News (@SkyNews) March 30, 2024
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Справа "Rolexgate"
Справа щодо наявності у Болуарте невказаної у деклараціях колекції розкішних годинників триває вже кілька років, ще від приходу її до влади у якості прем'єр-міністра в липні 2021-го.
Таке розслідування почалося після уваги ЗМІ на ці аксесуари, які політик носила на публічних заходах, починаючи з моменту її вступу на посаду президента в грудні 2022 року.
Раніше цього місяця в уряді заявили про намір переглянути декларації про активи Болуарте за останні два роки. Сама президент минулого тижня запевнила, що прийшла в уряд "з чистими руками", і що "піде з нього з чистими руками".
Болуарте заявила, що Rolex вона купила на доходи від роботи з 18 років.
Перед цим прокуратура відмовила президенту у проханні надати додатковий час для відповіді на повістку з вимогою надати докази покупки її годинників.
Реакція на рейд поліції
Уряд Перу назвав обшуки у суботу у резиденції президента "неконституційними", передає BBC.
Прем'єр-міністр країни Густаво Адріансен у Twitter (X) написав, що такий "політичний шум... є серйозним, та впливає на інвестиції та всю країну".
Нагадаємо, у грудні 2022 року тодішній президент Перу Педро Кастільйо заявив про розпуск Конгресу та заміну його на "надзвичайний уряд". А за декілька годин після цього парламент країни проголосував за його усунення з посади.
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