У Перу поліція прийшла з обшуком до будинку президента через Rolex

Урядові агенти проводили операцію в резиденції Болуарте в столиці Перу Лімі.

Також були оприлюднені кадри рейду поліції, а саму операцію транслювало місцеве телебачення.

Peruvian government agents have raided the home of the country's President, Dina Boluarte, in Lima over undeclared Rolex watches.



