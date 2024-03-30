У Перу поліція прийшла з обшуком до будинку президента через Rolex

Поліція Перу провела обшук у будинку президента Діни Болуарте, шукаючи нібито незадекларовані дорогі годинники. Рейд правоохоронців пов'язаний з розслідуванням справи про корупцію, що отримала назву "Rolexgate".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Урядові агенти проводили операцію в резиденції Болуарте в столиці Перу Лімі.

Також були оприлюднені кадри рейду поліції, а саму операцію транслювало місцеве телебачення.

Peruvian government agents have raided the home of the country's President, Dina Boluarte, in Lima over undeclared Rolex watches.



Latest world news: https://t.co/Av2TSbztra pic.twitter.com/EakqDAPOMh — Sky News (@SkyNews) March 30, 2024

Справа "Rolexgate"

Справа щодо наявності у Болуарте невказаної у деклараціях колекції розкішних годинників триває вже кілька років, ще від приходу її до влади у якості прем'єр-міністра в липні 2021-го.

Таке розслідування почалося після уваги ЗМІ на ці аксесуари, які політик носила на публічних заходах, починаючи з моменту її вступу на посаду президента в грудні 2022 року.

Раніше цього місяця в уряді заявили про намір переглянути декларації про активи Болуарте за останні два роки. Сама президент минулого тижня запевнила, що прийшла в уряд "з чистими руками", і що "піде з нього з чистими руками".

Болуарте заявила, що Rolex вона купила на доходи від роботи з 18 років.

Перед цим прокуратура відмовила президенту у проханні надати додатковий час для відповіді на повістку з вимогою надати докази покупки її годинників.

Реакція на рейд поліції

Уряд Перу назвав обшуки у суботу у резиденції президента "неконституційними", передає BBC.

Прем'єр-міністр країни Густаво Адріансен у Twitter (X) написав, що такий "політичний шум... є серйозним, та впливає на інвестиції та всю країну".