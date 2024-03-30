В Перу полиция пришла с обыском в дом президента из-за Rolex

Полиция Перу провела обыск в доме президента Дины Болуарте, ища якобы незадекларированные дорогие часы. Рейд правоохранителей связан с расследованием дела о коррупции, получившего название "Rolexgate".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Правительственные агенты производили операцию в резиденции Болуарте в столице Перу Лиме.

Также были обнародованы кадры рейда полиции, а саму операцию транслировало местное телевидение.

Peruvian government agents have raided home of country's President, Dina Boluarte, в Лиме перед неустойчивыми Ролекс watches.



Latest world news: https://t.co/Av2TSbztra pic.twitter.com/EakqDAPOMh — Sky News (@SkyNews) March 30, 2024

Дело "Rolexgate"

Дело о наличии у Болуарте неуказанной в декларациях коллекции роскошных часов длится уже несколько лет, еще с прихода ее к власти в качестве премьер-министра в июле 2021-го.

Такое расследование началось после внимания СМИ на аксессуары, которые политик носила на публичных мероприятиях, начиная с момента ее вступления в президенты в декабре 2022 года.

Ранее в этом месяце в правительстве заявили о намерении пересмотреть декларации об активах Болуарте за последние два года. Сама президент на прошлой неделе заверила, что пришла в правительство "с чистыми руками", и что "уйдет из него с чистыми руками".

Болуарте заявила, что Rolex она купила доходы от работы с 18 лет.

Перед этим прокуратура отказала президенту в просьбе предоставить дополнительное время для ответа на повестку с требованием предоставить доказательства покупки ее часов.

Реакция на рейд полиции

Правительство Перу назвал обыски в субботу в резиденции президента "неконституционными", передает BBC.

Премьер-министр страны Густаво Адриансен в Twitter (X) написал, что такой "политический шум... является серьезным, и влияет на инвестиции и всю страну".