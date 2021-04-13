В Перу перевернулся автобус: погибли 20 человек

Еще 14 человек пострадали.



По предварительным данным, водитель автобуса превысил скорость и не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и перевернулась.

Мэр муниципалитета Паробамба, где произошла авария, Эдгардо Амансио уточнил, что автобус перевозил голосовавших на выборах. На выходных в стране проходили президентские выборы и выборы в законодательные органы.



Напомним, на ядерном объекте в Иране произошла авария, связанная с электрическими сетями. За день до этого на объекте в Натанзе запустили новые усовершенствованные центрифуги для обогащения урана.

Также недавно в Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса с российскими туристами. В результате один человек погиб и еще 26 получили ранения.