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В Перу перевернулся автобус: погибли 20 человек

Автор: Даша Харченко

В отдаленном районе Анд в Перу перевернулся пассажирский автобус. В результате инцидента погибли 20 человек.

Об этом сообщает AP со ссылкой на власти.

Еще 14 человек пострадали.

По предварительным данным, водитель автобуса превысил скорость и не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и перевернулась.

Мэр муниципалитета Паробамба, где произошла авария, Эдгардо Амансио уточнил, что автобус перевозил голосовавших на выборах. На выходных в стране проходили президентские выборы и выборы в законодательные органы.

Напомним, на ядерном объекте в Иране произошла авария, связанная с электрическими сетями. За день до этого на объекте в Натанзе запустили новые усовершенствованные центрифуги для обогащения урана.

Также недавно в Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса с российскими туристами. В результате один человек погиб и еще 26 получили ранения.

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