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У Перу перекинувся автобус: загинули 20 людей

Автор: Даша Харченко

У віддаленому районі Анд в Перу перекинувся пасажирський автобус. В результаті інциденту загинули 20 осіб.

Про це повідомляє AP з посиланням на владу.

Ще 14 осіб постраждали.

За попередніми даними, водій автобуса перевищив швидкість і не впорався з керуванням, внаслідок чого машина з'їхала з дороги і перекинулася.

Мер муніципалітету Паробамба, де сталася аварія, Едгардо Він уточнив, що автобус перевозив людей, які голосували на виборах. На вихідних у країні проходили президентські вибори і вибори в законодавчі органи.

Нагадаємо, на ядерному об'єкті в Ірані сталася аварія, пов'язана з електричними мережами. За день до цього на об'єкті в Натанзі запустили нові вдосконалені центрифуги для збагачення урану.

Також нещодавно у Туреччині сталася дорожньо-транспортна пригода з участю автобуса з російськими туристами. В результаті одна людина загинула і ще 26 отримали поранення.

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