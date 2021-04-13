У Перу перекинувся автобус: загинули 20 людей

Ще 14 осіб постраждали.



За попередніми даними, водій автобуса перевищив швидкість і не впорався з керуванням, внаслідок чого машина з'їхала з дороги і перекинулася.

Мер муніципалітету Паробамба, де сталася аварія, Едгардо Він уточнив, що автобус перевозив людей, які голосували на виборах. На вихідних у країні проходили президентські вибори і вибори в законодавчі органи.



Нагадаємо, на ядерному об'єкті в Ірані сталася аварія, пов'язана з електричними мережами. За день до цього на об'єкті в Натанзі запустили нові вдосконалені центрифуги для збагачення урану.

Також нещодавно у Туреччині сталася дорожньо-транспортна пригода з участю автобуса з російськими туристами. В результаті одна людина загинула і ще 26 отримали поранення.