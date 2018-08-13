В Перу автобус впав у прірву, загинули 15 осіб

Ще 25 осіб отримали травми

У Перу пасажирський автобус зірвався з дороги і впав в яр з висоти 100 метрів, в результаті чого загинули 15 людей. Про це повідомляє Хinhua.

Як повідомляється, аварія сталася в перуанському департаменті Анкаш, автобус зірвався з дороги і впав в яр з висоти 100 метрів.

Фото: аварія з пасажирським автобусом в Перу

Окрім того, зазначається, що в результаті інциденту також постраждали 25 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Перу в регіоні Уануко пасажирський автобус зірвався у прірву, щонайменше 9 людей, у тому числі водій, загинули, 47 постраждали.

Автобус, що перевозив близько 60 пасажирів, впав з висоти 150 метрів на дорозі між містами Пукальпа і Уануко, він вилетів з дороги і котився по схилу, зупинившись тільки завдяки тому, що вперся в дерева.

Раніше, 10 серпня в штаті Рівер на півдні Нігерії автобус зіткнувся з навантажувачем, у результаті чого загинуло 13 осіб.

Також повідомлялося про ДТП з екскурсійним трактором в Німеччині. Екскурсійний трактор перевозив туристів по кукурудзяному полю, але під час крутого повороту водій не зміг впоратися з керуванням, від чого причіп перекинувся.

В результаті інциденту постраждало щонайменше 27 осіб. Майже половина постраждалих - діти. Шестеро з них отримали важкі травми.