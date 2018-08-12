В Перу автобус упав у прірву, 9 осіб загинули

Новини Надзвичайні події 12.08.2018 - 04:33
Фото: рятувальники в Перу (twitter.com/COENPeru)
Фото: рятувальники в Перу (twitter.com/COENPeru)

За попередніми даними, ДТП сталося через технічні неполадки

У Перу в регіоні Уануко пасажирський автобус зірвався у прірву, щонайменше 9 людей, у тому числі водій, загинули, 47 постраждали. Про це повідомляє Canal N.

Автобус, що перевозив близько 60 пасажирів, впав з висоти 150 метрів на дорозі між містами Пукальпа і Уануко, він вилетів з дороги і котився по схилу, зупинившись тільки завдяки тому, що вперся в дерева.

Завдяки прибулим на місце події пожежникам і поліцейським усіх постраждалих вдалося госпіталізувати, їх доправлять у медустанову в місті Тінго-Марія.

Точна причина інциденту поки невідома, за попередніми даними, ДТП сталося через технічні неполадки, ведеться розслідування.

Нагадаємо, 10 серпня в штаті Рівер на півдні Нігерії автобус зіткнувся з навантажувачем, у результаті чого загинуло 13 осіб. Єдиний, хто вижив, отримав сильні опіки.

В Індії упав в ущелину шкільний автобус, є постраждалі У Гімалаях автобус злетів у прірву, 44 людини загинули
Теги:  Перу,  автобус  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС