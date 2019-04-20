В Перу автобус с полусотней пассажиров протаранил отбойник, есть жертвы

В Перу автобус с 54 пассажирами совершил столкновения с отбойником, что привело к гибели по меньшей мере 8 человек, еще более 40 получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Elcomercio.

Сообщается, что инцидент произошел в 4 часа утра по местному времени в районе Лимы. Пассажирами автобуса были члены партии Гарсия на похороны которого они направлялись.

Медики рассказали, что в данное время 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а также сообщили, что кроме членов партии одним из погибших оказался 15-летний подросток, который был сыном водителя автобуса.

Также среди пострадавших присутствуют секретарь партии априста и бывший региональный президент Сезар Треллес Лара, а также секретарь Организации регионального исполнительного комитета Апры Антонио Валдивьезо.

Ранее РБК-Украина сообщало, в результате опрокидывания пассажирского автобуса на автодороге Алматы-Ташкент в Казахстане погибли 11 человек. В субботу, 20 апреля, на автодороге Алматы-Ташкент произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком, который стоял вдоль дороги, водитель пассажирского автобуса, который следовал за автомобилем, пытаясь избежать столкновения совершил маневр, повлекший опрокидывание транспортного средства.