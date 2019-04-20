У Перу автобус з півсотнею пасажирів протаранив відбійник, є жертви

У Перу автобус з 54 пасажирами здійснив зіткнення з відбійником, що призвело до загибелі щонайменше 8 людей, ще понад 40 отримали травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Elcomercio.

Повідомляється, що інцидент стався о 4 годині ранку за місцевим часом в районі Ліми. Пасажирами автобуса були члени партії Гарсія на похорон якого вони прямували.

Медики розповіли, що в даний час 6 постраждалих перебувають у важкому стані, а також повідомили, що крім членів партії одним із загиблих виявився 15-річний підліток, який був сином водія автобуса.

Також серед постраждалих присутні секретар партії априста і колишній регіональний президент Сезар Треллес Лара, а також секретар Організації регіонального виконавчого комітету Апри Антоніо Валдивьезо.

Раніше РБК-Україна повідомляло, в результаті перекидання пасажирського автобуса на автодорозі Алмати-Ташкент в Казахстані загинули 11 осіб. В суботу, 20 квітня, на автодорозі Алмати-Ташкент сталося зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою, який стояв обабіч дороги, водій пасажирського автобуса, який слідував за автомобілем, намагаючись уникнути зіткнення здійснив маневр, що спричинило перекидання транспортного засобу.