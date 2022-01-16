В Перу аномальные волны убили двух людей. Пляж решили закрыть
Из-за больших волн, которые обрушились на побережье Перу, погибли два человека. Пляж признан непригодным.
Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на заявление полиции страны в Twitter.
"Сожалеем о чувствительной смерти двух человек, которые были найдены мертвыми сотрудниками полицейского участка Сан-Мартин на пляже Найламп, когда волны были аномальными", - говорится в сообщении.
Кроме того, стало известно, что рассматриваемый пляж объявлен "непригодным для купания".
Lamentamos el sensible fallecimiento de dos personas, que fueron halladas sin vida por efectivos de la comisaría #SanMartin, en la playa Naylamp, cuando el oleaje era anómalo. Asimismo, se hace de conocimiento que la playa en mención, está declarada como ‘no apta para bañistas’. pic.twitter.com/WnRuEj84nr— Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) January 16, 2022
Напомним, в Японии после извержения подземного вулкана в Королевстве Тонго перевернулись или затонули 30 судов. Практически все лодки были пришвартованы.