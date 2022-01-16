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В Перу аномальные волны убили двух людей. Пляж решили закрыть

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Перу, Воскресенье 16 января 2022 17:15
В Перу аномальные волны убили двух людей. Пляж решили закрыть Фото: циклон (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Из-за больших волн, которые обрушились на побережье Перу, погибли два человека. Пляж признан непригодным.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на заявление полиции страны в Twitter.

"Сожалеем о чувствительной смерти двух человек, которые были найдены мертвыми сотрудниками полицейского участка Сан-Мартин на пляже Найламп, когда волны были аномальными", - говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что рассматриваемый пляж объявлен "непригодным для купания".

Напомним, в Японии после извержения подземного вулкана в Королевстве Тонго перевернулись или затонули 30 судов. Практически все лодки были пришвартованы.

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