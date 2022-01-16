В Перу аномальные волны убили двух людей. Пляж решили закрыть

Из-за больших волн, которые обрушились на побережье Перу, погибли два человека. Пляж признан непригодным.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на заявление полиции страны в Twitter.

"Сожалеем о чувствительной смерти двух человек, которые были найдены мертвыми сотрудниками полицейского участка Сан-Мартин на пляже Найламп, когда волны были аномальными", - говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что рассматриваемый пляж объявлен "непригодным для купания".