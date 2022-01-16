В Японии из-за цунами затонуло более 30 лодок

В Японии после извержения подземного вулкана в Королевстве Тонго перевернулись или затонули 30 судов. Практически все лодки были пришвартованы.

"В префектуре Коти пять рыбацких лодок затонули и перевернулись в порту Сакихама в городе Мурото, местонахождение еще пяти рыбацких лодок неизвестно", - пишет издание.



По данным города Куросио и рыболовного кооператива, там перевернулись две лодки - одна в порту Ирино и еще одна в порту Сага.

Также в рыбном порту Комуро в Окицу, Симанто-те, три корабля перевернулись и один был смыт с причала.



По данным города Тосашимидзу, четыре рыбацкие лодки, пришвартованные в рыболовном порту Мисаки, перевернулись или были смыты волной.



Кроме того, по данным Tosa City, три рыбацкие лодки, пришвартованные в порту в районе США, перевернулись.



В рыбацком порту Канноура в Тойо перевернулось одно судно.



По данным города Кайе префектуры Токусима, городские власти подтвердили, что пять лодок перевернулись или затонули в районе рыбного порта Сишикуи. Одно судно выбросило в море, но позднее его вернули в порт.

"По сообщению департамента охраны побережья Овасэ префектуры Миэ, утром 16-го числа небольшое судно, общей длиной около 7 метров, было обнаружено перевернутым в бассейне для лодок в города Овасэ", - пишет издание.



Владелец объяснил Береговой охране Японии, что судно было пришвартовано.