У Перу аномальні хвилі вбили двох людей. Пляж вирішили закрити
Через великі хвилі, які обрушилися на узбережжя Перу, загинули дві людини. Пляж визнаний непридатним.
Про це повідомляє РБК-України з посиланням на Заява поліції країни в Twitter.
"Шкодуємо про чутливу смерть двох людей, які були знайдені мертвими співробітниками поліцейської дільниці Сан-Мартін на пляжі Найламп, коли хвилі були аномальними", - йдеться в повідомленні.
Крім того, стало відомо, що розглянутий пляж оголошений "непридатним для купання".
Lamentamos el sensible fallecimiento de dos personas, que fueron halladas sin vida por efectivos de la comisaría #SanMartin, en la playa Naylamp, cuando el oleaje era anómalo. Asimismo, se hace de conocimiento que la playa en mención, está declarada como ‘no apta para bañistas’. pic.twitter.com/WnRuEj84nr— Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) January 16, 2022
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