У Перу аномальні хвилі вбили двох людей. Пляж вирішили закрити

Через великі хвилі, які обрушилися на узбережжя Перу, загинули дві людини. Пляж визнаний непридатним.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на Заява поліції країни в Twitter.

"Шкодуємо про чутливу смерть двох людей, які були знайдені мертвими співробітниками поліцейської дільниці Сан-Мартін на пляжі Найламп, коли хвилі були аномальними", - йдеться в повідомленні.

Крім того, стало відомо, що розглянутий пляж оголошений "непридатним для купання".