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Перспективы судебного обжалования результатов выборов отсутствуют, - ЦИК


Сегодня ЦИК объявила официальные результаты выборов президента

Перспективы судебного обжалования официальных результатов выборов президента Украины пока отсутствуют. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

Отмечается, что в ЦИК не видят перспектив судебного обжалования обнародованных сегодня, 7 апреля, официальных результатов первого тура президентских выборов.

"Право обращения в суд является неотъемлемым правом. Безусловно, такая возможность есть. Но мы со своей стороны думаем, что перспектив такого обжалования нет. Надо понимать, что это только две инстанции: предварительное обжалование должно дойти до шестого Административного суда и уже потом в Верховный", - рассказала Слипачук.

Напомним, в воскресенье, 7 апреля, Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты первого тура выборов президента Украины. Согласно обнародованных результатов, участие во втором туре выборов примут Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия сравнила процесс установления результатов выборов президента 2019 и 2014 года. Результаты выборов президента в этом году были впервые вычислены в течение 7 дней. Также в 2019 году было больше уточненных протоколов чем в течение прошлых выборов.

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