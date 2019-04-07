В ЦИК сравнили процесс подведения итогов выборов 2019 и 2014 года

Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

Результаты были установлены в течение 7 дней

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сравнила процесс установления результатов выборов президента 2019 и 2014 года. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Слипачук, результаты выборов президента в этом году были посчитаны в течение 7 дней. Также в 2019 году было больше уточненных протоколов чем в течение прошлых выборов.

"Я хочу обратить ваше внимание, что первое: итоги выборов дня голосования по сути были установлены в течение семи дней. Это впервые. При чем, в 2014-м году был получен 31 протокол с пометкой "уточненный", а в 2019 году - 40", - сообщила глава ЦИК.

Напомним, 7 апреля Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов президента Украины. По данным комиссии, в первом туре выборов победил Владимир Зеленский, на втором месте - Петр Порошенко. За Владимира Зеленского отдали свои голоса 5 млн 714 тыс. 304 человек (30,14%), за Петра Порошенко - 3 млн 14 тыс. 609 (15,95%).

Отметим, что после объявления официальных результатов голосования, ЦИК объявила о проведение второго тура президентских выборов. Участие во втором туре выборов президента, который состоится 21 апреля 2019, примут Владимир Зеленский и Петр Порошенко.