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Перспективы судебного обжалования результатов выборов отсутствуют, - ЦИК

Новости » Выборы 2019    07.04.2019 - 19:16
Перспективы судебного обжалования результатов выборов отсутствуют, - ЦИК
Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сегодня ЦИК объявила официальные результаты выборов президента

Перспективы судебного обжалования официальных результатов выборов президента Украины пока отсутствуют. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

Отмечается, что в ЦИК не видят перспектив судебного обжалования обнародованных сегодня, 7 апреля, официальных результатов первого тура президентских выборов.

"Право обращения в суд является неотъемлемым правом. Безусловно, такая возможность есть. Но мы со своей стороны думаем, что перспектив такого обжалования нет. Надо понимать, что это только две инстанции: предварительное обжалование должно дойти до шестого Административного суда и уже потом в Верховный", - рассказала Слипачук.

Напомним, в воскресенье, 7 апреля, Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты первого тура выборов президента Украины. Согласно обнародованных результатов, участие во втором туре выборов примут Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия сравнила процесс установления результатов выборов президента 2019 и 2014 года. Результаты выборов президента в этом году были впервые вычислены в течение 7 дней. Также в 2019 году было больше уточненных протоколов чем в течение прошлых выборов.

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