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Перспективи судового оскарження результатів виборів відсутні, - ЦВК

Новини » Вибори 2019    07.04.2019 - 19:16
Перспективи судового оскарження результатів виборів відсутні, - ЦВК
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Сьогодні ЦВК оголосила офіційні результати виборів президента

Перспективи судового оскарження офіційних результатів виборів президента України наразі відсутні. Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначається, що в ЦВК не бачать переспектив судового оскарження оприлюднених сьогодні, 7 квітня, офіційних результатів першого туру президентських виборів.

"Право звернення до суду є невід’ємним правом. Безумовно, така можливість є. Але ми зі свого боку думаємо, що перспектив такого оскарження немає. Треба розуміти, що це лише дві інстанції: попереднє оскарження має дійти до шостого Адміністративного суду і вже потім до Верховного", - розповіла Сліпачук.

Нагадаємо, у неділю, 7 квітня, Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати першого туру виборів президента України. Відповідно до оприлюдених результатів, участь у другому турі виборів візьмуть Володимир Зеленський та Петро Порошенко.

Крім того, Центральна виборча комісія порівняла процес встановлення результатів виборів президента 2019 та 2014 року. Результати виборів президента цього року були вперше пораховані протягом 7 днів. Також в 2019 році було більше уточнених протоколів ніж протягом минулих виборів.

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