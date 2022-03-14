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Перспектива снова вернулась: Генсек ООН оценил вероятность ядерного конфликта

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Понедельник 14 марта 2022 18:03
Перспектива снова вернулась: Генсек ООН оценил вероятность ядерного конфликта Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш считает, что возможным перспективу ядерной войны. Призвал сохранить безопасность ядерных объектов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Гутерриша.

"Перспектива ядерного конфликта, которая ранее немыслима, теперь вернулась в область возможного. Безопасность ядерных объектов также должна быть сохранена", - заявил Гутерриш.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что не видит риска ядерной эскалации.

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