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В Италии не видят риска ядерной эскалации из-за вторжения РФ в Украину

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Рим, Суббота 12 марта 2022 13:04
В Италии не видят риска ядерной эскалации из-за вторжения РФ в Украину Фото: глава МИД Италии Луиджи Ди Майо (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что не видит риска ядерной эскалации. В частности, в связи из-за ситуаций вокруг Чернобыльской и Запорожской АЭС в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

"Необходимо проявлять осторожность. Но сегодня риска не существует, мы работаем над тем, чтобы предотвратить вступление НАТО в конфликт. Необходимо прислушиваться ко всем участникам процесса посредничества, в том числе к Китаю, который, несмотря на наши разногласия с ним, может играть важную роль", - заявил он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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