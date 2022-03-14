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Перспектива знову повернулась: Генсек ООН оцінив ймовірність ядерного конфлікту

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Понеділок 14 березня 2022 18:03
Перспектива знову повернулась: Генсек ООН оцінив ймовірність ядерного конфлікту Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш вважає, що можливим перспективу ядерної війни. Закликав зберегти безпеку ядерних об’єктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Гутерреша.

"Перспектива ядерного конфлікту, яка раніше немислима, тепер повернулася в область можливого. Безпека ядерних об'єктів також має бути збережена",- заявив Гутерреш.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що не бачить ризику ядерної ескалації.

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