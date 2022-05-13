Перспектива нескольких месяцев. В Минобороны ожидают новое окно возможностей для победы Украины

Новое окно возможностей для победы Украины в войне с Россией должно появится, когда Кремль окончательно потеряет шансы добиться какого-либо успеха. На это может повлиять рост давления санкций на Россию и увеличение иностранной помощи Украине.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook.