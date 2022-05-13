Перспектива декількох місяців. У Міноборони очікують нове вікно можливостей для перемоги України
Нове вікно можливостей для перемоги України у війні з Росією має з'явиться, коли Кремль остаточно втратить шанси домогтися будь-якого успіху. На це може вплинути зростання тиску санкцій на Росію і збільшення іноземної допомоги Україні.
Про це заявив Міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook.
"Зростання тиску санкцій на Росію і збільшення іноземної допомоги Україні в перспективі декількох місяців повинні створити умови, за яких Кремль остаточно втратить шанси домогтися будь-якого успіху. Тоді має з'явитися нове вікно можливостей для України", - написав міністр.
Він підкреслив, що в цей надскладний період потрібна єдність, згуртованість, воля і терпіння.
Раніше ми повідомляли, що Росія в останній момент зуміла уникнути дефолту, заплативши за євробондами в доларах зі своїх коштів. Інвестори отримають гроші, які були перераховані російським Мінфіном.
Також ми писали, що Єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні заявив, що Європейський союз має намір ввести повне нафтове ембарго Росії протягом 9 місяців.
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