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ЕС заявил о "твердой решимости" отвечать на подрывные действия РФ

Новина українською → ЕС, Четверг 22 апреля 2021 03:11
ЕС заявил о "твердой решимости" отвечать на подрывные действия РФ Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Даша Харченко

В Европейском Союзе заявили о готовности к "решительным действиям" в ответ на подрывные действия РФ. В частности, говорится о действиях российских спецслужб в отношении государств-членов организации.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

В Евросоюзе заявляют о "твердой решимости".

"Подрывные действия российской разведывательной службы против интересов и безопасности ЕС и его государств-членов будет впредь встречать твердую решимость, в том числе на уровне Европейской Союза, в соответствии со складывающейся ситуацией", - говорится в сообщении.

Указывается также, что ЕС осуждает взрывы на складах боеприпасов в моравской Врбетице в 2014 году. Также отмечется, что ЕС "крайне серьезно" относится к выводам властей Чехии о причастности сотрудников российской военной разведки к произошедшему.

Ранее генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году причастны те же люди, которые фигурировали в деле отравления Скрипалей. В связи с этим граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова правительство Чехии объявило в международный розыск.

Накануне комитет Сената Польши по вопросам иностранных дел приняла резолюцию, в которой выразили поддержку Украине на фоне усиления военной активности РФ на границе. В заседании принимал участие украинский посол Андрей Дещица, который рассказал о ситуации в регионе.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили о возможности разрыва отношений с Европейским Союзом, если он будет вводить санкции. Санкции создают риски для секторов российской экономики.

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